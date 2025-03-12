زد يفوز على غزل المحلة بهاتريك دون رد

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت فريق زد و غزل المحلة والتي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وفاز زد علي غزل المحلة بثلاثية دون رد ، حيث سجل أهداف فريق زد اللاعب شادي حسين في الدقيقتين 30 و2+45 ويختتم بالهدف الثالث في الدقيقة 74 ليحقق هاتريك.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة من لاعبي فريق زد، الذين أضاعوا العديد من الفرص السهلة، بينما غاب لاعبو غزل المحلة عن مناطق الخطورة ولم يظهروا تهديدًا حقيقيا لمرمى الخصم.

تشكيل فريق غزل المحلة:

- حارس المرمى: أحمد العربي

- الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا

- الوسط: محمد أشرف "بن شرقي"، موري توريه، أحمد فوزي، رشاد العرفاوي

- الهجوم: محمد أشرف، محمد حمدي زكي

تشكيل فريق زد بقيادة حمادة صدقي:

- حارس المرمى: على لطفي

- الدفاع: أحمد طارق، محمد أسماعيل، سامح إبراهيم، أحمد أشرف

- الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسى

- الهجوم: مصطفى "زيكو"، مصطفى سعد "ميسي"، شادي حسين