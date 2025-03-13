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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إخواتي وفهد البطل وقلبي ومفتاحه تتصدر السوشيال ميديا

اخواتي
اخواتي
ميرنا محمود

تصدرت مسلسلات الشركة المتحدة "إخواتي وفهد البطل وقلبي و مفتاحه" تريند “إكس” ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة ١٢، في سباق دراما رمضان 2025 التي تعرض حاليًا، ويتنافس فيه عدد كبير من النجوم بأعمال متنوعة بين الكوميديا والشعبي والرومانسي.

أحداث الحلقة ١٢ لمسلسل إخواتي


شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل اخواتي العديد من الأحداث الشيقة ، وبدأت بإسترجاع يوم وفاة ربيع (أحمد حاتم) والذى تبين أن قتل عن طريق سها وأحلام وناهد بعد أن طلبوا منه أن يقابلهم ليعرفوا منه سبب منع نجلاء (جيهان الشماشرجي) عنهم ، ولكن يقتلوه بعد ان تطاول عليهم ويقرروا ان يسيروا على نهج الحلم الذى تنبأت بيه نجلاء ليخدهوها بأن أحلامها دائمًا مستجابة ويقرروا ان يستمروا فى خداعها حتى تقتنع أن جميع أحلامها تتحقق.

نجاتي يقنع نجلاء (جيهان الشماشرجي) بأنها تخدع أشقائها بأنها حلمت حلم بأن شكل المنزل تغير وأصبح غير متناسق ، وتراقبهم حتى تتأكد أنهم بالفعل يغيروا ديكور المنزل ليقنوعها أن أحلامها مستجابة .

أحداث الحلقة ١٢ فهد البطل 

كما شهدت شهدت الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل، تورط أحمد العوضي في خطف وقتل ابن فايزة الشبح.

كما خطف طليق كناريا ابنتها من المنزل وساومها على العودة إليه وإلا سيقتلها ويحرمها منها.

حاولت كناريا قبل خطف ابنتها إقناع فهد بالموافقة على زواج راوية وريكو ولكنه مصمم على اختيار شخص أفضل لشقيقته.

مسلسلات رمضان فهد البطل اخواتي ترند أكس

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