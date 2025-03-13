بالأسود .. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها |شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها.

وتألقت ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة وملفتة، حيث ارتدت ملابس سوداء لامعة، مما أبرز رشاقتها وجاذبيتها، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وتحرص ملك أحمد زاهر في أغلب الأحيان على اختيار إطلالات بسيطة وغير مبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يعكس أسلوبها الراقي والمميز.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت على مكياج ناعم بألوان هادئة، مع ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها لمسة طبيعية وجذابة.



