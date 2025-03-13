أشغال شقة جدًا الحلقة 14.. شيرين تتظاهر بالمرض

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 14 مسلسل “ أشغال شقة جدًا ”، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وذلك قبل طرحها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل أشغال شقة العديد من الاحداث، ومنها قيام درية "شيرين" بالتظاهر باصابتها بمرض الزهان ، حتي لا يقوم ابنها حمدي السفر الي الخارج .



مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .