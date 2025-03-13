بالصور .. معتز هشام من كواليس تصوير مسلسل أولاد الشمس

شارك الفنان معتز هشام الجمهور صورا من كواليس تصوير مسلسل اولاد الشمس علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

كتب معتز هشام فركش مسلسل ولاد الشمس احمد ربنا على المسلسل ده شكرا لكل حد وثق فينا وادانا الفرصة دي ، شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، شكرا لكل الفنانين و صناع العمل.

شكرا الجمهور علي كل الحب و الثقة"

يذكر أن كشف الفنان الشاب معتز هشام تفاصيل مشاركته في مسلسل " ولاد الشمس" و الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2025 ، معبرا عن سعادته الكبيرة بالدور الذي يجسده ، والذي كان سبب حماسه للمشاركة في العمل ، إلي جانب التعاون مع كل طاقم العمل

وقال معتز هشام في لقاء خاص لصدي البلد " بجسد دور (قطايف) شخص مثقف، يحب القراءة لكنه يتعلق بدار الأيتام الذي تربي فيه وهو طفل.

وأضاف معتز هشام إلى أن شخصية قطايف تشبهه في طريقة المزاح و الضحك

واستطرد معتز هشام مشهد وفاة قطايف أثر عليا نفسياً ولكن سعيد بتصدرة الترنيد و تأثر الناس بالمشهد

تابع معتز ، كنت مستعدا جدا للشخصية وحرصت على حفظ السيناريو بدقة والعمل على تفاصيل الشخصية قبل بدء التصوير، كما اهتممت باختيار الأزياء المناسبة وناقشت أسلوب الحديث مع المخرج حتى توصلنا إلى الطريقة الأمثل لتجسيد الدور."

و اختتم معتز" سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب و ايجابية و تعاون

مسلسل أولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.



المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

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