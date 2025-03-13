تطور مثير في عقر كلب حراسة لطالبة بجامعة القاهرة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إخلاء سبيل فرد أمن إداري المسؤول عن كلب حراسة عقر طالبة أثناء خروجها من جامعة القاهرة.

وكان عقر كلب حراسة بجامعة القاهرة طالبة أثناء خروجها من الجامعة، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الجيزة، اشارة من قوات الامن المعينة حراسة أمام جامعة القاهرة يفيد بتعرض طالبة بجامعة القاهرة للعقر من كلب حراسة بالجامعة، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وأشارت التحريات إلى أن الطالبة تدعى "جنا أ"، بالفرقة الأولى بكلية التجارة، مصابة بعقر في الفخذ الأيمن، وبسؤال والدتها، وجهت اتهامًا بالإهمال لكل من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والأمن الإداري، ما تسبب في إصابة ابنتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.