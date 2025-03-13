الإصحاح البيئي.. حملات مكثفة لرفع المخلفات بشطا والسيالة في دمياط



أعلنت محافظة دمياط، انه يجرى استكمال أعمال رفع المخلفات التى شملت مناطق عديدة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم تنفيذ تلك الجهود بنطاق منطقتى السيالة وشطا بدمياط، جاءت بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ لرفع تجمعات المخلفات والقمامة بتلك المناطق ، وتسوية الأراضى باستخدام الرمال الناتجة من أعمال التكريك بهيئة ميناء دمياط، علاوة على ردم البرك والمستنقعات بالسيالة .

وتهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، و الحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذً توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئي.