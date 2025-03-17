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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أسابيع قليلة تفصل المصريين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، ليعود التوقيت الصيفي رسميًا بعد غياب دام سبع سنوات.
 

وبحسب قانون التوقيت الصيفي، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
وبذلك، فإن موعد تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام سيكون يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
 

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي 

تتمثل آلية تطبيق التوقيت الصيفي في تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ما يعني أن المصريين سيستيقظون ويذهبون إلى أعمالهم ومدارسهم في توقيت جديد اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أبريل.
ويستمر هذا النظام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة مجددًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي. 

الهدف من عودة التوقيت الصيفي 

يأتي قرار إعادة التوقيت الصيفي ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تتطلب تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 
إذ يساعد تقديم الساعة على تقليل استخدام الكهرباء، خاصة خلال ساعات المساء، مما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك. 

لماذا تم اختيار يوم الجمعة؟ 

اختيار يوم الجمعة كتوقيت لتعديل الساعة ليس عشوائيًا، بل تم اختياره بعناية لتجنب أي ارتباك في جداول العمل أو الدراسة.
 إذ يعد يوم الجمعة عطلة رسمية في معظم القطاعات، مما يمنح المواطنين فرصة للتكيف مع التغيير دون التأثير على سير العمل اليومي في المصالح الحكومية والخاصة. 

عودة التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الإلغاء 

لم يكن التوقيت الصيفي غريبًا على المصريين، حيث تم العمل به لفترات طويلة قبل أن يتم إلغاؤه عام 2016. إلا أن الحكومة قررت إعادة تطبيقه مرة أخرى بدءًا من أبريل 2023، ليعود بذلك بعد غياب استمر سبع سنوات. 

مع اقتراب موعد بدء التوقيت الصيفي، يستعد المواطنون لهذا التغيير الذي سيؤثر على نمط حياتهم اليومي. 
وبينما يرى البعض فيه وسيلة فعالة لترشيد الطاقة، يرى آخرون أنه قد يسبب بعض الارتباك في البداية.
 لكن في النهاية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل الضغط على مصادر الطاقة .

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