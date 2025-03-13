كان بيغسل وجهه.. غرق شاب في ترعة الفاروقية بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء غسل وجهه من مياه ترعة الفاروقية أمام منزله، بعدما انزلقت قدمه وسقط في المياه، ولعدم إجادته السباحة، فشل في النجاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول المدعو عبد الرحيم م. ع. أ، 18 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، بادعاء الغرق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال ذويه، أفادت والدته المدعوة حنان ع. ع. م، 40 عامًا، ربة منزل، وعمه المدعو الأدهم ع. أ. ح، 48 عامًا، سائق، ويقيمان بذات الناحية، أن الشاب كان يغسل وجهه من مياه الترعة أمام منزله، إلا أن قدمه انزلقت وسقط في المياه، ولعدم إجادته السباحة، لم يتمكن من إنقاذ نفسه؛ مما أدى إلى غرقه ووفاته على الفور.

وأكد ذوو الشاب أن الحادث وقع قضاءً وقدرًا، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، كما نفيا وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد إصابات ظاهرية تدل على وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.