أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
مدرب هولندا يبحث عن بدائل بعد إصابة سيمونز

قال رونالد كومان مدرب منتخب هولندا إن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها تشافي سيمونز تمثل ضربة موجعة لآمال فريقه في كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض سيمونز، البالغ من العمر 23 عاما، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال فوز توتنهام هوتسبير 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وقال كومان للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز أمس الخميس "إنها مأساة، وبشكل خاص بالنسبة للاعب نفسه، الذي يقاتل أيضا لتفادي هبوط فريقه".

وأضاف "الجانب الإيجابي الوحيد في وضعه هو صغر سنه. سيلعب بالتأكيد في بطولات كبرى مستقبلا، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه الإصابة مأساوية".

وتابع "كان واضحا من رد فعله داخل الملعب أن الإصابة قد تكون خطيرة… كنا ننتظر نتائج الفحوصات، وتبين أنها أخبار سيئة. هذا خبر حزين جدا بالنسبة لنا، فهو لاعب يتمتع بموهبة وإمكانات كبيرة".

وأشار كومان إلى جاستن كلويفرت، لاعب بورنموث، وجوس تيل، لاعب بطل الدوري الهولندي أيندهوفن، باعتبارهما بديلين محتملين.

وقال مدرب هولندا "يبقى أن نرى كيف ستتطور حالة جاستن كلويفرت، لكن من حيث المبدأ لدينا خيارات كافية في مركز صانع اللعب".

وكان كلويفرت خضع لجراحة في الركبة عقب إصابة تعرض لها في يناير كانون الثاني، إلا أنه صرح للتلفزيون الهولندي الأسبوع الماضي بأنه عاد إلى التدريبات.

وأضاف كومان "الإصابة التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست دائما خبرا سيئا، فقد يحصل اللاعبون على قدر من الراحة. ولا أعتقد أن إصابة فرينكي دي يونج، الذي عاد الآن تدريجيا إلى تشكيلة برشلونة، تعد خبرا سيئا".

وكان غياب دي يونج عن بطولة أوروبا في ألمانيا قبل عامين بمثابة ضربة قوية للمنتخب الهولندي.

وختم كومان قائلا "سنحرص على تشكيل أقوى فريق ممكن في كأس العالم".

وتلعب هولندا في المجموعة السادسة إلى جانب السويد وتونس واليابان، التي ستكون أول منافسيها في دالاس يوم 14 يونيو.

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

ترامب

ترامب يعلن اعتزامه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي

هليكوبتر

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية وفتح تحقيق حول الحادث

جنوب لبنان

تصاعد حصيلة الضحايا في لبنان إلى أكثر من 2600 قتيل منذ مارس الماضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد