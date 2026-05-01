مدرب هولندا يبحث عن بدائل بعد إصابة سيمونز

قال رونالد كومان مدرب منتخب هولندا إن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها تشافي سيمونز تمثل ضربة موجعة لآمال فريقه في كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض سيمونز، البالغ من العمر 23 عاما، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال فوز توتنهام هوتسبير 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وقال كومان للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز أمس الخميس "إنها مأساة، وبشكل خاص بالنسبة للاعب نفسه، الذي يقاتل أيضا لتفادي هبوط فريقه".

وأضاف "الجانب الإيجابي الوحيد في وضعه هو صغر سنه. سيلعب بالتأكيد في بطولات كبرى مستقبلا، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه الإصابة مأساوية".

وتابع "كان واضحا من رد فعله داخل الملعب أن الإصابة قد تكون خطيرة… كنا ننتظر نتائج الفحوصات، وتبين أنها أخبار سيئة. هذا خبر حزين جدا بالنسبة لنا، فهو لاعب يتمتع بموهبة وإمكانات كبيرة".

وأشار كومان إلى جاستن كلويفرت، لاعب بورنموث، وجوس تيل، لاعب بطل الدوري الهولندي أيندهوفن، باعتبارهما بديلين محتملين.

وقال مدرب هولندا "يبقى أن نرى كيف ستتطور حالة جاستن كلويفرت، لكن من حيث المبدأ لدينا خيارات كافية في مركز صانع اللعب".

وكان كلويفرت خضع لجراحة في الركبة عقب إصابة تعرض لها في يناير كانون الثاني، إلا أنه صرح للتلفزيون الهولندي الأسبوع الماضي بأنه عاد إلى التدريبات.

وأضاف كومان "الإصابة التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست دائما خبرا سيئا، فقد يحصل اللاعبون على قدر من الراحة. ولا أعتقد أن إصابة فرينكي دي يونج، الذي عاد الآن تدريجيا إلى تشكيلة برشلونة، تعد خبرا سيئا".

وكان غياب دي يونج عن بطولة أوروبا في ألمانيا قبل عامين بمثابة ضربة قوية للمنتخب الهولندي.

وختم كومان قائلا "سنحرص على تشكيل أقوى فريق ممكن في كأس العالم".

وتلعب هولندا في المجموعة السادسة إلى جانب السويد وتونس واليابان، التي ستكون أول منافسيها في دالاس يوم 14 يونيو.