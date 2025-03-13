دعاء 13 رمضان.. 16 كلمة تسخر لك الأرزاق بلا تعب ولا ذل للخلق

لاشك أنه حان موعد فتح أبواب الأرزاق من خلال دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 م حيث نشهد الآن الساعات الأولى من اليوم الثالث عشر من شهر رمضان، وهو ثالث أيام الثلث الأوسط من شهر الخير والمعروف بثلث المغفرة ، وتعني أنه لم يتبق من الشهر الكريم سوى أقل القليل ، لذا علينا الانتباه من غفلتنا لاغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 م هو أفضل العبادات التي بها نفوز بالخيرات وينفرج الكرب ، حيث إنه في هذا اليوم من أيام الصيام وهذا الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة، ومن ثم فإن دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 م يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء اليوم 13 من رمضان 2025

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 م ، حيث التجلي الإلهي، يعد من أفضل ما يستفتح العبد به يومه في رمضان حيث إنه من الأدعية المستجابة في الشهر الكريم لاجتماع فضل الزمان شهر رمضان والحال وهو الصيام ، والذي ينبغي اغتنامه من الساعات الأولى إلى الأخيرة قبل المغرب.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات اليوم الثالث عشر من رمضان، لأنه من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، واغتنام هذا الوقت المبارك ، ومن ثم فإن دعاء اليوم 13 من رمضان 2025 ومنه :«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2025

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ. لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ». اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك. «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ». «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي. «اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي». اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ. «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

دعاء يوم 13 من رمضان