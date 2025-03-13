قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكى ترامب بشأن قطاع غزة
حماس ترحب بتراجع ترامب عن دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
الكرملين: روسيا تبحث خيارات متزنة للتسوية في أوكرانيا
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13-3-2025
بقوة 4.4 درجة.. زلزال يضرب نابولي جنوب إيطاليا
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل
موجة حارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس
أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل
من جامع زوجته في نهار رمضان.. لا كفارة عليه في هذه الحالة
انتهاء امتحانات شهر مارس 2025 في المدارس .. الأحد
إيران: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أمريكا إلا من موقع متكافئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أمريكا إلا من موقع متكافئ

وزير خارجية ايران
وزير خارجية ايران
محمود نوفل

أكد  وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لحل القضايا العالقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية له، إذا تفاوضنا تحت الضغوط القصوى فسنكون قد تفاوضنا من موقع ضعف، ولن نحقق أي مكاسب، ويجب إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة عندها، يمكننا التفاوض من موقع متكافئ.

وأضاف الوزير الإيراني: صبرنا ليس سلبيا ونقر بالمبادرة ولدينا استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة، ونواصل المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة.

وأتم عراقجي تصريحاته بالقول : على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات.

وكان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، في وقت سابق عبر عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بشأن إرساله رسالة إلى المرشد علي خامنئي لبحث إمكانية التفاوض مع طهران.

وفي خطاب له، قال الرئيس الإيراني: "من غير المقبول أن تقوم الولايات المتحدة بتهديده أو إصدار الأوامر له"، وذلك خلال لقائه مع أعضاء "مجمع رواد الأعمال الإيراني".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لن أدخل معك في أي مفاوضات على الإطلاق، افعل ما شئت" .

وتابع : وفيما يتعلق باللقاء المثير للجدل بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا قبل عشرة أيام في البيت الأبيض شدد رئيس إيران قائلا : "حقا، من المخزي ما فعله ترامب بزيلينسكي".

وأردف قائلا : يجب على إيران أن تحافظ على علاقاتها مع العالم، مشددًا على أن بلاده "لا تسعى إلى القطيعة أو المواجهة".

وأتم تصريحاته بالقول : "إذا كانت المفاوضات قائمة على العزة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فنحن مستعدون للجلوس والتفاوض، لكن لغة التهديد والقوة ليست مقبولة لدينا بأي شكل من الأشكال".

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني بعد أن أكد المرشد علي خامنئي في 8 مارس إن "طهران لن تخضع للمفاوضات تحت الضغط أو التهديد".

وفي وقت لاحق ، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ستحدث أمور قريباً جداً بشأن إيران"، و"أيام مثيرة تنتظرنا"، و"لقد وصلنا إلى المراحل النهائية فيما يتعلق بإيران".

ايران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية الإيراني الترويكا الأوروبية مفاوضات نووية الرئيس الايراني مسعود بزشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

بشأن دعم السولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

حالة الطقس

موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

أحمد موسى

تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري والمشاركة في كأس الرابطة

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض استكمال مسابقة الدوري

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اطمئنوا.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للشعب المصري

هاني أبو ريدة

خالد الغندور: أبو ريدة أكد لوزير الرياضة أنه لم يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر في أسيوط والسادات

صلاة التراويح

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات.. اعرف الموقف الشرعي

المصحف

خالد الجندى يكشف عن إعجاز لغوي بالقرآن بكلمة من 11 حرفا

بالصور

فوائد الجرجير لصحة الجسم والشعر والبشرة

فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة
فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة
فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة

ويسكي حلال.. مية السلطة على طريقة الحاتي

سلطة الحاتى
سلطة الحاتى
سلطة الحاتى

على الإفطار.. طريقة عمل ستربس ومكرونة وايت صوص وسلطة خضراء

طريقة عمل ستربس
طريقة عمل ستربس
طريقة عمل ستربس

طعام يمنحك الطاقة والشبع عند تناوله في السحور

فوائد الزبيب في السحور
فوائد الزبيب في السحور
فوائد الزبيب في السحور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد