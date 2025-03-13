بقوة 4.4 درجة.. زلزال يضرب نابولي جنوب إيطاليا

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا ، تعرض المنطقة المحيطة بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا، لزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بلغت قوته بـ 4.4 درجات، ما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بمبان عدة.

ووفق تقارير إعلامية ، فإن هذا الزلزال يعادل أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة خلال الأربعين عامًا الماضية، والتي جرى تسجيلها في مايو من العام الماضي.

وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن سكان مدينة إيلات شعروا بهزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال موقع واي نت العبري، إن المستوطنين في إيلات شعروا بهزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر. المركز - 65 كم جنوب المدينة.

وأشار الموقع العبري إلى أن الطقس غير المستقر مستمر في إيلات حيث هطلت الأمطار بالفعل في منطقة العربة، وتم قياس 2 مليمتر من الأمطار في بلونت وفارن وفي فترة ما بعد الظهر، بدأ هطول الأمطار في كافة أنحاء النقب.