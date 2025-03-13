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بعد توجيهات الرئيس.. وزير الإسكان يبحث تسريع إجراءات طرح 400 ألف وحدة سكنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد توجيهات الرئيس.. وزير الإسكان يبحث تسريع إجراءات طرح 400 ألف وحدة سكنية

اسكان
اسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع  مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

واستعرضت مي عبد الحميد خلال الاجتماع الموقف المالي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بكافة مراحله، بجانب التدفقات المالية للصندوق والإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم النقدي الذي حصل عليه المواطنون حاجزو الوحدات.

وتناولت مي عبد الحميد موقف إعلان "سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.



 

الإسكان الاجتماعي الإسكان العمرانية التمويل العقاري العقاري لصندوق الإسكان

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