الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين يختار 29 لاعبًا لمعسكر مارس استعدادًا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين (تحت 17 سنة) بقيادة أحمد الكاس، قائمة اللاعبين التي وقع عليهم الاختيار للمعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس المقبل وحتى 19 إبريل.





وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:



عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب



ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.