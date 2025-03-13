هتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية.. أب يواجه هذه العقوبة بالقانون

اتهمت فتاة في العقد الثاني من العمر “17 عاما”، والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها داخل شقة بمنطقة المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود بلاغ من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في رمضان، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الأب المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".