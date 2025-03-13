ضبط طن و500 كيلو دقيق وزيت طعام مجهول المصدر بكفر صقر الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شُكلت حملة تموينية من إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة ومحمد بهلول وعلي كمال المفتشين بالإدارة ، للمرور على الأنشطة التجارية ،وأسفرت الحملة عن ضبط طن و100 كيلو دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% قبل بيعه بالسوق السوداء ، وتم تحرير محضر برقم 2439 جنح كفر صقر.

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وباستكمال أعمال الحملة ، تم ضبط 250 كيلو أسماك مجهول المصدر، وضبط 150 كيلو زيت طعام مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتحرير محضر سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات بأرقام ( 2315- 2314- 2313- 2261-2260 ).