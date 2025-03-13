إصابة 11شخصا في انقلاب أتوبيس بمياه ترعة بالشرقية

أصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب تابع لإحدى الشركات داخل مياه ترعة الإسماعيلية أسفل نزلة الطريق الأوسطي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل بمحافظة الشرقية وجارى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الزوامل يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب تابع لإحدى الشركات داخل مياه ترعة الإسماعيلية أسفل نزلة الطريق الأوسطي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل بمحافظة الشرقية وجارى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.