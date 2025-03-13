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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شاهين يحتفل برفقة ياسمين صبري وفريق العمل بانتهاء التصوير

الفنان أحمد شاهين و الفنانة ياسمين صبري
الفنان أحمد شاهين و الفنانة ياسمين صبري
أوركيد سامي

انتهى الفنان أحمد شاهين من تصوير دوره في مسلسل (الأميرة/ ضل حيطة)، الذي يشارك في بطولته برفقة النجوم ياسمين صبري ونيقولا معوض ووفاء عامر وعابد عناني وهند عبد الحليم وغيرهم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، حيث احتفل كل فريق العمل منذ ايام بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، ومن المقرر بدء عرضه حصريا على قناة on بدءاً من الأحد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عرضه على أبوظبي في النصف الأول من رمضان. 
يقدم أحمد شاهين يقدم في العمل شخصية محروس المحامي الذي تلجأ له ياسمين صبري لمساعدتها في كل المشكلات التي تواجهها ضمن أحداث العمل.
يذكر أن احمد شاهين عرض له خلال النصف الأول من رمضان أيضاً مسلسل (للأذكياء فقط) الذي شارك في بطولته إلى جانب حمدي المرغني وكريم عفيفي وغيرهم، وكان من اخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان أحمد شاهين مسلسل الأميرة ضل حيطة

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