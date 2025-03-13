مسلسل الكابتن.. أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني يساعدان ابنة سوسن بدر في زواجها

ساعد كريم (أحمد عبد الوهاب) وحسام (أكرم حسني) ابنة باكينام (سوسن بدر) في تسهيل أمور زواجها من طارق (محمد أنور) وذلك بعد طلب باكينام منهما بذلك لكي ترتفع روحها إلى السماء.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جداً، بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وانضم أحمد عبد الوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويذكر أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسرحية حاوريني يا كيكي التي عرضت في موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.