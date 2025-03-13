قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الشرع يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى في دمشق
فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين
حسام حبيب يكشف مفاجآت حول ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب
رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار اليوم بالبنوك
نائب رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتقديم الرعاية لضحايا قطار القنطرة شرق
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
مسلسل الكابتن.. أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني يساعدان ابنة سوسن بدر في زواجها
وتقابل حبيب الحلقة 13.. أنوشكا تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتنصت على أولادها
ضربه بماسورة حديدية.. القصة الكاملة لاعتداء شاب على شقيقه داخل مسجد بالمعصرة
علي جمعة: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقي من الجلطات
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 13.. ما لون بنطلون محمد سامي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، غدًا السبت الموافق 15 مارس الجاري، اعتباراً من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المغذي المشار إليه.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، رئيس مدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ فصل الكهرباء بيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

اسبوع الموضة

غرفة مظلمة وملابس دانتيل.. أحدث الإطلالات من أسبوع الموضة في باريس

كيكة الافوكادو

بدون زبدة وزيت .. طريقة عمل كيكة الأفوكادو الصحية

بالصور

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. مصطفى شعبان يتورط في قضية قتل

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

اخواتي الحلقة 14.. جيهان الشماشرجي تخدع شقيقاتها.. وطلاق كندة علوش من حاتم صلاح

حاتم صلاح
حاتم صلاح
حاتم صلاح

بإطلالة رمضانية.. درة تتألق في عباءة مخملية أنيقة باللون الأخضر.. شاهد

النجمة درة
النجمة درة
النجمة درة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد