السبت.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، غدًا السبت الموافق 15 مارس الجاري، اعتباراً من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المغذي المشار إليه.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، رئيس مدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.