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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار كفر الشيخ: المحافظ يتفقد أعمال مبادرة مطبخ المصرية.. وتكريم الكوادر الطبية المتميزة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الفعاليات والأخبار والأحداث المهمة.  ومن بين هذه الأخبار الآتي: 

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير عام مديرية الطرق لبلوغه السن القانونية للمعاش| صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المهندس عماد عتمان، مدير عام مديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مبادرة مطبخ المصرية | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة «مطبخ المصرية» خلال شهر رمضان الكريم، فى ضوء مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بمطبخ حديقة وفندق صنعاء بمدينة كفرالشيخ.

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش عددًا من الملفات المهمة| تفاصيل

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

محافظ كفر الشيخ يكرم عددًا من الكوادر الطبية| صور

 كرَّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأطباء في القطاع الصحي بالمحافظة  لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة «رعاية» للأطفال حديثي الولادة، وتميزهم في العمل، وتعاملهم الإنساني مع المرضى، وتقديرًا لجهودهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات برنامج إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم "الثلاثاء"، فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات»، الذي يعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

الصحة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مطبخ المصرية

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