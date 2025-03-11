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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات برنامج إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم "الثلاثاء"، فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات»، الذي يعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

 

بناء قدرات القيادات الدينية 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج يركز على بناء قدرات القيادات الدينية في نشر الوعي بمخاطر الإدمان، عبر منهجية تدريبية تدمج بين الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية.

وأعرب عن تقديره للتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف في هذا الملف، الذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للتصدي لآفة المخدرات من خلال تعزيز الوقاية والتوعية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المتدربين سينقلون الخبرات المكتسبة إلى المواطنين من خلال التوعية في المساجد والكنائس والمراكز الثقافية.

كما لفت إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات على مهارات الحوار والخطابة، ودراسة حالات واقعية لتعزيز الفاعلية الميدانية.

يذكر أن البرنامج يناقش محاور عدة، مثل آليات دمج التوعية في الخطب الدينية، وكيفية التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للإدمان، إضافة إلى الدور التكاملي بين المؤسسات الدينية وتعزيز التعاون بين القيادات الدينية والأجهزة المعنية لمحاصرة الظاهرة وتحقيق نتائج مستدامة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مركز استدامة للتطوير

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