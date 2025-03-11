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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الدكتور محمود طه بتعيينه عميدًا لكلية التربية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

هنأ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود طه؛ بتعيينه عميدًا لكلية التربية، راجياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود إبراهيم عبد العزيز طه، عميدًا لكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.


من هو الدكتور محمود طه؟

يشغل الدكتور محمود طه، أستاذ ورئيس قسم المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم، ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب السابق، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، وحصل على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لعام 2023م.

وناقش وأشرف على عديد من الرسائل العلمية في مجال تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس، وله مؤلفات علمية قيمة في تخصص المناهج وطرق التدريس الحديثة، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.

كفر الشيخ جامعات رئيس جامعة كفر الشيخ كلية التربية

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