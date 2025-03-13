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إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟

إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
خدمات صدى البلد

إجابة سؤال الحلقة 13 من برنامج مدفع رمضان يبحث عنها كثير من الأشخاص الراغبين في الاشتراك والفوز بــ 300 ألف جنيه، في كل حلقة من البرنامج وعلى مدار شهر رمضان 2025، إذ هناك ثلاثين فائز بجائزة 300 ألف جنيه مقدمة من شركة اتصالات مصر، حال اتباع المشترك الخطوات الصحيحة وإرسل إجابة سؤال الحلقة على رقم الاشترك وهو 2345 ليدخل في فرصة أن يكون من الفائزين في البرنامج.

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إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟

إجابة سؤال الحلقة 13 من برنامج مدفع محمد رمضان 2025

قرر محمد رمضان في رمضان 2025 ادخال الفرحة والسعادة علي المصريين من خلال ارسالة رساله بإجابة السؤال البرنامج، ويمكن أن يقع عليك الاختيار وتفوز بـ300 ألف جنيه، وسؤال حلقة اليوم جاء كالتالي:

كم أغنية اشتغلت في حلقة النهاردة بالإضافة إلى التترين؟

الإجابة هي: 6 أغانٍ.

فكرة برنامج مدفع رمضان 2025

يشمل برنامج مدفع رمضان الكثير من الفقرات التي يتم فيها فوز أشخاص من الشارع المصري، الفقرة الأولى يمشي محمد رمضان في الشارع ويختار من يتحقق فيه شرط الفوز، وحلقة اليوم كان الشرط هو «الشخص اللي عاملي فولو على إنستجرام» يكسب 100 ألف جنيه وحصلت عليه سيدة وكان معاها أطفالها، والحالة القدرية هي كانت من نصيب مواطن يقوم بعمل قهوة في أحد الطرق بمحافظة بنها، والفقرة الثانية كانت هي عربيه مدفع رمضان التي يختار فيها ورقتين واحدة يتحقق حلمها في الحلقة والاخيرة تؤجل للدخول في السحب للفوز بمليون جنيه ليلة العيد، وآخر فقرة هي لعبة الأرقام يختار محمد رمضان أرقاما عشوائية، ومن يرد على المكالمة يحصل على 100 ألف جنيه.

إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟

موعد عرض برنامج مدفع رمضان

حاز برنامج مدفع رمضان على شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي خاصةً في مصر، إذ يعد الموسم الحالي هو الأول من البرنامج وأثبت نجاحه منذ الحلقة الأولى منه، لذلك بدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن موعد عرضه لمشاهدة طرائف النجم محمد رمضان مع الجمهور في شوارع مصر ومعرفة الفائزين بالجوائز المالية، ويجري عرض البرنامج يوميًّا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بعد أذان المغرب مباشرة، وذلك على قناة دي إم سي، ويمكنكم مشاهدة الإعادة في الرابعة صباحًا.

إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟

تردد قناة  DMC

يأتي تردد قناة دي إم سي على النحو الآتي:

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

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