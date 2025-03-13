بدون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في عين شمس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات.

اخماد حريق بـ شقة سكنية في عين شمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.