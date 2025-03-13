روان أبو العينين: العاشر من رمضان علامة مضيئة في تاريخ مصر والقوات المسلحة

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أنه في ذاكرة الأمم، تكون بعض الأيام علامة مضيئة في تاريخه، مشيرا إلى أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من تلك الأيام في التاريخ، حيث استطاعت القوات المسلحة عبور قناة السويس في أكتوبر 73 واستعادت الكرامة الوطنية بعد 6 سنوات من نكسة 67.

ذكري العاشر من رمضان

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن عملية العبور لم تكن عملية عسكرية، ولكن كانت بمثابة ملحمة وطنية كبيرة من القوات المسلحة من التنفيذ والتخطط، بمشاركة القوات الجوية والقيام بالضربة الجوية التي اعاقت قدرات العدو الدفاعية.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن المهندسون المصريون نجحوا في فتح ممرات في خط بارليف باستخدام خراطيم الميا، مؤكدة أن النصر لم يكن مصادفة بل نتاج سنوات من العمل الجاد وخوض معارك عديدة أهمها حرب الاستنزاف وغيرها والتي انهكت العدو ليأتي يوم العبور محملا بنصر أكتوبر.