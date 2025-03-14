رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

يتعرض الكثير خلال فترة الصيام لـ انخفاض ضغط الدم و الشعور بالهبوط و الدوخة نتيجة الصيام وعدم تناول السوائل لساعات طويلة، وحتى الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم تاريخ مرضي مع الضغط ، يعانون من نفس المشكلة لأنها الضغط المنخفض يرتبط بشكل كبير بالشراب و الطعام .

خطورة الضغط المنخفض

لكن بشكل عام الضغط المنخفض هو مشكلة صحية كبيرة مضاعفاتها خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وسريع في نفس الوقت سواء المتابعة و الأدوية و المشروبات التي تساعد على خفض الضغط .

أعراض الضغط المنخفض

الإعياء.

الدوخة أو الدوار.

الغثيان والقيء.

الجفاف والعطش الشديد.

فقدان الوعي.

تشوش الرؤية.

قلة التركيز.

برودة الجلد وشحوبه.

التنفس السريع.

الاكتئاب.

الارتباك خاصةً لدى كبار السن.

نبض ضعيف وسريع.

آلام الرقبة أو الظهر.

رفع الضغط المنخفض بسرعة

١- شرب الماء بكميات كبيرة

٢- العرقسوس لاحتوائه على مادة الغليسيريزينك

٣- مشروبات الكافيين : القهوة والشاي الأسود و الأخضر

٤- لبن العيران " الرايب" لاحتوائه على الصوديوم و البوتاسيوم

علاج الضغط المنخفض الشديد

أما في حالات هبوط الضغط الشديدة التي تؤدي للسقوط المتكرر، فيحتاج الطبيب إلى تحديد السبب لتحديد العلاج المناسب، وقد يشمل العلاج إما وصف أدوية للمساهمة في رفع الضغط المنخفض بسرعة، أو علاج المرض الذي تسبب بهبوط ضغط الدم.

كيف أرفع الضغط المنخفض؟

١- تجنب الوجبات الكبيرة والغنية بالكربوهيدرات، خاصة إذا كان المريض يعاني من نقص ضغط الدم بعد الأكل

٢- شرب ما يعادل 2.5 لتر من السوائل في اليوم، مع ضرورة عدم الإفراط في شرب الماء إلى حد غير طبيعي، خشية حصول تسمم مائي.

٣- استهلاك الأملاح بشكل أكبر، وخاصة لرفع الضغط المنخفض بسرعة.

٤- النهوض ببطء من وضعية الجلوس، أو الاستلقاء.

٥- ارتداء الجوارب الضاغطة على القدم، حيث تساعد في تقليل تدفق الدم نحو الساق، مما يساهم في علاج هبوط الضغط المستمر.

الكركديه لعلاج الضغط

أما بالنسبة لما يعتقده البعض حول إمكانية علاج انخفاض الضغط بالكركديه، فالحقيقة هي أن مشروب الكركديه يساهم في خفض ضغط الدم وليس رفعه؛ لذا، فإنه لا ينصح بتناوله عند هبوط الضغط.