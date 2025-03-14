فرصة ذهبية .. 400 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد إجازة العيد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن خطة موسعة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى شريحة الإسكان فوق المتوسط والفاخر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع، ووجه خلال اللقاء بقيام الدولة بإطلاق برنامج كبير جدا يتضمن الإعلان من خلاله عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك، وسيتضمن الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، وهو العدد الأضخم على الاطلاق الذي سيتم الإعلان عنه، لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية، لتشمل الشباب، ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتأكيد الرئيس السيسي في هذا الشأن على أن يكون جزء من هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، والحد الأقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين من الإعلان عن تلك الوحدات.

وكشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم توزيع الوحدات الجديدة على عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، مضيفًا أن الإعلان عن شروط الحجز وآليات السداد والتفاصيل الكاملة سيكون بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تنسيق مكثف بين الجهات المعنية لتحديد آليات تنفيذ المشروع

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لتحديد آليات تنفيذ المشروع، وسيتم تشكيل فرق عمل مشتركة لمراجعة تفاصيل الطرح، من حيث عدد الوحدات، المساحات المتاحة، ومعدلات التنفيذ، مع التركيز على جاهزية جزء من تلك الوحدات للتسليم الفوري.

ومن المقرر أن يُعرض التصور النهائي للمشروع على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والموافقة على تفاصيل الطرح، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الوزارة تسابق الزمن لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة لطرح تلك الوحدات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز فرص المواطنين في الحصول على سكن مناسب، بحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم الخميس.

وأوضح أن الطرح الجديد يأتي بالتعاون بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما ستشارك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ عدد من المشروعات لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.