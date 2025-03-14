مدرب الاسماعيلي: الفوز على طلائع الجيش بداية جديدة للخروج من الأزمة

أبدي تامر مصطفى، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هذا الانتصار قد يكون نقطة انطلاق جديدة للفريق في مشواره الصعب هذا الموسم.

وفي حديثه عبر قناة "أون سبورت"، قال مصطفى: "الحمد لله على التوفيق ، الإسماعيلي نادٍ كبير وتاريخه العريق لا يتناسب مع الوضع الحالي. الجماهير، واللاعبون، وكل من ينتمي لهذا الكيان يستحقون الأفضل. نأمل أن يكون هذا الفوز بداية جديدة للخروج من الأزمة الحالية، فالوضع صعب علينا جميعًا، سواء على اللاعبين أو مجلس الإدارة أو الجماهير، خاصة مع قوة المنافسة في الدوري هذا الموسم."

وأشار مصطفى إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق، قائلًا: "خضنا المباراة في غياب 9 لاعبين أساسيين، ورغم ذلك قدم الفريق أداءً جيدًا ونجحنا في تحقيق الفوز. من بين اللاعبين الغائبين إبراهيم النجعاوي، مواليد 2009، وهو لاعب موهوب وسيكون مستقبل منتخب مصر في الفترة القادمة."

وأشاد المدير الفني بدور جماهير الدراويش في دعم الفريق، مؤكدًا أن حماسهم الكبير ساهم في تحقيق الفوز، وأضاف:"جمهور الإسماعيلي مختلف تمامًا، لديهم شغف كبير بكرة القدم وفهم عميق للعبة. لقد قاتلنا اليوم من أجلهم، ونجحنا في إسعادهم، وأتمنى أن يعودوا إلى الإسماعيلية وهم سعداء بهذا الانتصار."

وعن تأثره بالمدرب الراحل إيهاب جلال، قال مصطفى: "أنا لا أنتمي إلى مدرسته التدريبية، لكنه كان أستاذي وتعلمت منه الكثير. رحيله خسارة كبيرة، فهو شخص لا يعوض داخل الملعب وخارجه."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الفوز، والعمل بجد للخروج من الأزمة التي يعيشها الفريق، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي قادر على استعادة مكانته بين الكبار.