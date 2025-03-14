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الحماية المدنية تنقذ وسط البلد من كارثة.. إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة| صور
حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة وسط البلد
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مصادر: المواد الكيميائية تساعد على زيادة حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحماية المدنية تنقذ وسط البلد من كارثة.. إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة| صور

إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
أحمد مهدي   -  
عدسة نور المصرى

نجحت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة وإخماده قبل امتداده لمباني منطقة وسط القاهرة بشارع الشيخ ريحان وشارع الفلكي بدون إصابات أو خسائر بشرية.

كشفت مصادر أمنية في القاهرة أن حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة اندلع في الطابق الأخير لأحد المباني وامتد بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في المباني.

فيما نجحت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة في محاصرة النيران التي اندلعت في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وجاري إخمادها بالكامل بعد الدفع بـ سيارات السلالم الهيدروليكية.

قامت الأجهزة المعنية في القاهرة بفصل التيار الكهربائي عن محيط المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد تزامنا مع حريق هائل اندلع في مبنى المعامل بشارع الشيخ ريحان.

وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في حريق مبنى المعامل المركزية بمنطقة وسط القاهرة حيث تبين أن المواد الكيميائية تساعد على انتشار النيران سريعا في مباني المعامل التابعة لوزارة الصحة.

تواصل الأجهزة الأمنية في القاهرة محاولات السيطرة على حريق اندلع في مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، حيث ارتفعت السنة اللهب الي السماء لتضيء منطقة وسط القاهرة.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق اندلع في المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان في وسط القاهرة.

نشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وتم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق واخماده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط القاهرة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ٨ سيارات إطفاء وخزان مياه السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده وتحاول سيارات الاطفاء السيطرة على النيران.

ودعمت الحماية المدنية في القاهرة طاقم الإطفاء بسيارات إطفاء جديدة وخزان مياه الي موقع الحريق للسيطرة على النيران واخمادها.

أجهزة الحماية المدنية مصادر أمنية شارع الشيخ ريحان حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة شارع الفلكي

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