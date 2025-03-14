السكك الحديدية توجه رسالة للمواطنين بعد حادث قطار بئر العبد

ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح.

اصطدام للقطار مع ميني باص

يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص

وقالت الهيئة إنها سبق وناشدت المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وازهاق للارواح.

هذا وتوجه، فور وقوع الحادث، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين اليه.