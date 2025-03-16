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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل العيد.. 3 طرق سريعة لتطويل الأظافر

الأظافر
الأظافر

تُضفي الأظافر الطويلة على أيدينا مظهرًا جذابًا ومميزًا، ومع ذلك، إذا كنتِ ممن يُحبّون الأظافر الطويلة ولكنكِ تُعانين باستمرار من ضعفها أو تكسرها أو بطء نموها، فقد يكون الأمر مُحبطًا، لذلك، نعتقد أنكِ بحاجة إلى وصفات طبيعية سريعة تُطيل أظافركِ وتمنحكِ المظهر الذي لطالما حلمتِ به.

طرق طبيعية لتطويل الأظافر

- عصير البرتقال لنمو الأظافر

لعصير البرتقال طعم مميز ولذيذ، لكنني لم أتخيل يومًا استخدامه على أظافري لتطويلها، كل ما عليكِ فعله هو نقع أصابعكِ في وعاء من عصير البرتقال لمدة عشر دقائق، ثم شطفها بالماء الدافئ.

- وصفة زيت جوز الهند لنمو الأظافر

لزيت جوز الهند تأثير فعال على جمال الأظافر والبشرة بشكل عام، امزجي ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من العسل، وأضيفي إليهما أربع قطرات من زيت إكليل الجبل، سخني الخليط وضعيه على أظافرك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
كرري هذه الوصفة مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج في نمو الأظافر.

- وصفة نمو الأظافر باستخدام الملح والماء

ضعي ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، واخلطي المكونات جيدًا، ثم انقعي أصابعكِ في الخليط، ثم اشطفيها بالماء وجففيها جيدًا بمنشفة قطنية.

- قشر البيض لنمو الأظافر

قشر البيض غني بالكالسيوم، وهو مفيد لصحتك وأظافرك، اطحنيه جيدًا وأضيفيه إلى مقوي الأظافر، ثم ضعيه على أظافرك.

- وصفة الليمون وزيت الزيتون لتطويل الأظافر

الليمون غني بفيتامين ج، الذي يُساعد على نمو الأظافر بشكل أسرع، امزجي القليل من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ثم دفئيه وضعيه على أظافر نظيفة.

المصدر 7enews

الأظافر تطويل الأظافر طرق طبيعية لتطويل الأظافر

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