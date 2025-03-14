صحة مطروح : لجان مفاجئة على المستشفيات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطنين

شنت لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية مرور مفاجئ على مستشفيات (مطروح العام - التوليد والصحة الإنجابية - الاطفال التخصصي ) ،لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

يأتى ذلك استكمالا للمرحلة الثانية من الخطة الزمنية الخاصة بالمرور الميداني على جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبدالفتاح عضو إدارة الطب العلاجي وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور المسائى على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة الجودة وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى مطروح العام

و قامت لجنة مكبرة من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور المسائى على مستشفى مطروح العام برئاسة الدكتور سامي صالح مدير إدارة العلاج الطبيعي.

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة للتأكد من توافر المستلزمات وفصائل الدم ومشتقاته.

وأكدت اللجان علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وتنفيذا لتعليمات السيد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح وجهت لجان المرور بعمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفيات وخاصة الطواريء و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

كما تم عقد جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات التى تم المرور عليها لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، بالتزامن مع مرور الدكتور وكيل المديرية و الساده مديري العموم .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .