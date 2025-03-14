تطور مفاجئ.. ليفربول يهدد محمد صلاح بنجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ في وضع الخطط التحضيرية لتعويض النجم المصري محمد صلاح، في حال قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يرى في البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني، خيارًا مثاليًا لملء الفراغ الذي قد يتركه صلاح.

مستقبل صلاح مع ليفربول

رغم الأداء المميز الذي يقدمه محمد صلاح هذا الموسم، والذي ساهم بشكل كبير في تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي، إلا أن مستقبله مع النادي لا يزال غير واضح. ويأتي هذا الغموض في ظل اقتراب انتهاء عقده مع ليفربول، ما يسمح له بالتوقيع مجانًا لأي نادٍ بدءًا من الصيف المقبل.

رافينيا على رادار ليفربول

وفقًا لتقارير نقلها موقع "قيف مي سبورت" عن "كوت أوفسايد"، المختص بأخبار ليفربول، فإن المدير الفني للنادي، يضع رافينيا ضمن قائمة المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في حال رحيل صلاح.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تألق رافينيا مع برشلونة هذا الموسم، حيث قدم أداءً لافتًا جعله يُوصف بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضافت التقارير أن رافينيا يخضع لمراقبة دقيقة من قبل عدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، ويُعتبر ليفربول من بين هذه الأندية. كما أشارت إلى أن برشلونة لا يرغب في التخلي عن اللاعب، لكن الوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني قد يدفعه لبيع بعض نجومه، خاصة مع قدرة الأندية الإنجليزية على تقديم عروض مالية ضخمة.

يُعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز عامل جذب كبير لرافينيا، خاصة بعد تجربته السابقة مع ليدز يونايتد. وقد تكون العودة إلى إنجلترا خيارًا مغريًا للاعب البرازيلي، خاصة إذا اقترن ذلك بالانضمام إلى ناد كبير مثل ليفربول.

يعد محمد صلاح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة ليفربول منذ انضمامه للنادي، حيث ساهم في تحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. وفي حال قرر الرحيل، سيكون على ليفربول التعامل مع فراغ كبير على المستويين الفني والجماهيري. ويبدو أن رافينيا قد يكون الحل الأمثل لتعويض هذا الفراغ، خاصة مع قدراته الهجومية المميزة وتألقه الأخير مع برشلونة.