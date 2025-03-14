بعد إيقاف 4 أعضاء هيئة تدريس.. اتحاد طب المنوفية: تعرضنا لضغوط ممنهجة

أصدر اتحاد كلية الطب جامعة المنوفية بيانا، عقب إصدار قرار من رئيس جامعة المنوفية بإيقاف 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب عقب وفاة طالبة بكلية الطب نتيجة تعرضها لضغط نفسي بعد امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة.

وجاء بيان الطلاب: “إيمانا منا بمسؤوليتنا كاتحاد طلاب دفعة 40 بكلية الطب جامعة المنوفية، وحرصا على الدفاع عن حقوق زملائنا، نثمن استجابة الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ومجلس الكلية برئاسة عميد الكلية الدكتور محمد النعماني لما طرح من مطالب، وندرك أهمية الخطوات الرسمية التي تم اتخاذها للتحقيق في الوقائع المبلغ عنها”.

ونثق في أن العدالة ستأخذ مجراها، وسنظل نتابع عن كثب تطورات التحقيقات، ليس فقط لضمان حقوقنا ولكن لضمان أن يصبح هذا الحدث نقطة تحول حقيقية تمنع تكراره في المستقبل.

إننا نأمل ألا يطوى الأمر دون محاسبة واضحة وإصلاح جذري.

ما عانته دفعتنا، والدفعات التي سبقتنا، لم يكن مجرد صعوبات دراسية، بل ضغوط ممنهجة أثرت على الصحة النفسية والجسدية للطلاب، وخلقت بيئة غير آمنة لا تليق بطلبة علم في هذا المجال الإنساني النبيل".

واضاف البيان: “إننا نبحث عن تغيير حقيقي يضع حدا لهذه الممارسات ويضمن احترام كرامة الطالب، ويوفر بيئة تعليمية عادلة تحفّز على التعلم بدلا من أن تكون عبئًا نفسيا يثقل كاهل الطلاب”.

نحن هنا لنطالب بحقوقنا، ليس لأننا نرفض التحديات، بل لأننا نؤمن بأن الطب مهنة تقوم على العدل والرحمة، وهما قيمتان لا ينبغي أن تغيبان عن مؤسساتنا التعليمية. سنواصل العمل من أجل تحقيق العدالة، وسنظل ندافع عن حق كل طالب في بيئة أكاديمية قائمة على الاحترام الإنصاف، والشفافية.

ونحن، إذ نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الطلاب، لا ننسى أن نرفع أيدينا بالدعاء لزميلتنا إيمان دياب - رحمها الله -سائلين الله أن يجعل معاناتها في ميزان حسناتها، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ".

وكان رئيس جامعة المنوفية قد أصدر قرارا بوقف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وثلاثة آخرون بالقسم، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات، مع الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.