قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025
علي ربيع يكشف عن موعد عرض فيلم الصفا الثانوية بنات
قرارات عاجلة لوزير الصحة من موقع حريق المعامل المركزية
وظائف جديدة بجامعة حلوان.. قدم الأن
5 أسباب ترفع ضغط الدم.. عدم تناول الفاكهة والخضراوات الأبرز
بعد عرض الوداد المغربي.. يحيى عطية الله يتخذ قرارًا تجاه الأهلي
بعد إيقاف 4 أعضاء هيئة تدريس.. اتحاد طب المنوفية: تعرضنا لضغوط ممنهجة
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية الحراجية بـ قنا
عظيمة يا بلدي.. داليا البحيري تنشر صورا جديدة من المتحف المصري
عدلي القيعي يكشف كواليس مكالمة الخطيب وهاني أبو ريدة
بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد إيقاف 4 أعضاء هيئة تدريس.. اتحاد طب المنوفية: تعرضنا لضغوط ممنهجة

كلية الطب جامعة المنوفية
كلية الطب جامعة المنوفية
مروة فاضل

أصدر اتحاد كلية الطب جامعة المنوفية بيانا، عقب إصدار قرار من رئيس جامعة المنوفية بإيقاف 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب عقب وفاة طالبة بكلية الطب نتيجة تعرضها لضغط نفسي بعد امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة.

وجاء بيان الطلاب: “إيمانا منا بمسؤوليتنا كاتحاد طلاب دفعة 40 بكلية الطب جامعة المنوفية، وحرصا على الدفاع عن حقوق زملائنا، نثمن استجابة الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ومجلس الكلية برئاسة عميد الكلية الدكتور محمد النعماني لما طرح من مطالب، وندرك أهمية الخطوات الرسمية التي تم اتخاذها للتحقيق في الوقائع المبلغ عنها”.

ونثق في أن العدالة ستأخذ مجراها، وسنظل نتابع عن كثب تطورات التحقيقات، ليس فقط لضمان حقوقنا ولكن لضمان أن يصبح هذا الحدث نقطة تحول حقيقية تمنع تكراره في المستقبل.

إننا نأمل ألا يطوى الأمر دون محاسبة واضحة وإصلاح جذري.

ما عانته دفعتنا، والدفعات التي سبقتنا، لم يكن مجرد صعوبات دراسية، بل ضغوط ممنهجة أثرت على الصحة النفسية والجسدية للطلاب، وخلقت بيئة غير آمنة لا تليق بطلبة علم في هذا المجال الإنساني النبيل".

واضاف البيان: “إننا نبحث عن تغيير حقيقي يضع حدا لهذه الممارسات ويضمن احترام كرامة الطالب، ويوفر بيئة تعليمية عادلة تحفّز على التعلم بدلا من أن تكون عبئًا نفسيا يثقل كاهل الطلاب”.

نحن هنا لنطالب بحقوقنا، ليس لأننا نرفض التحديات، بل لأننا نؤمن بأن الطب مهنة تقوم على العدل والرحمة، وهما قيمتان لا ينبغي أن تغيبان عن مؤسساتنا التعليمية. سنواصل العمل من أجل تحقيق العدالة، وسنظل ندافع عن حق كل طالب في بيئة أكاديمية قائمة على الاحترام الإنصاف، والشفافية.

ونحن، إذ نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الطلاب، لا ننسى أن نرفع أيدينا بالدعاء لزميلتنا إيمان دياب - رحمها الله -سائلين الله أن يجعل معاناتها في ميزان حسناتها، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ".
وكان  رئيس جامعة المنوفية قد أصدر قرارا بوقف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وثلاثة آخرون بالقسم، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات، مع الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية وفاة طالبة كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

عدلي القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

طارق محروس

المشرف على منتخبات ناشئي اليد: المباريات الودية تجارب إعداد.. وهدفنا تحقيق نتيجة تاريخية

إيفرتون

المدير الفني لفريق إيفرتون مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

طارق محروس

طارق محروس: المباريات الودية مجرد تجارب إعداد للمنتخبات

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية توزع الملابس والأحذية على الأسر الأكثر احتياجا

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض

بدون بنزين ولا كهرباء.. تويوتا تطلق سيارة موفرة صغيرة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

فيديو

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

سعد الصغير

باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد