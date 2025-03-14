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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عامل بمحل أدوات موسيقية لاتهامه بالتحـ.رش بسيدة أجنبية

ارشيفة
ارشيفة
مصطفي رجب

قررت النيابة العامة بالقاهرة ، حبس عامل بمحل أدوات موسيقية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء شرائها جيتار بمنطقة الزمالك.

https://www.elbalad.news/6513340

https://www.elbalad.news/6513343

التحرش بسيدة أجنبية.. 
 

تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بقيام عامل بالتحرش بها أثناء شرائها آلة “جيتار” من محل بمنطقة الزمالك بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال العاملين بالمحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل يبلغ من العمر  19 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحرش حبس عامل التحرش بسيدة أجنبية

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