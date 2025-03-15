قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء..إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد
حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال
الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
ارتباك في ليفربول.. عرض ضخم لفان دايك من الهلال السعودي
الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
تصعيد جديد.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 15-3-2025
صينيان في المطرية للاحتفال بأكبر مائدة رمضانية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

ارملة حلمي بكر
ارملة حلمي بكر
ايمان عبد الطيف

ردت أرملة حلمى بكر ، على حوار الموسيقار الراحل فى أحد البرامج، الذى أكد فيه أنها أحضرت بلطجية وقامت بضربه.

https://youtube.com/shorts/ROc9vvsApEs

وأضافت أرملة حلمى بكر ، خلال حوارها مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “ النهار”، قائلة: "كل اللى قاله كذب ووقت خلافنا قبل ما نرجع كان المقربين منه هما اللى بيحرضوه ضدى ويطلبوا منه يقول كده وكان بيمثل على الهوا".

وتابعت أرملة حلمى، بكر قائلة: "بعد حلقة الشهيرة اللى طلع اتكلم، وقال إنني جبت ليه بلطجية اتصل عليا واتأسفلى وبيشكرنى عشان ما ردتش عليه".

وأوضحت أرملة حلمى بكر ، أنه جازفت بسمعتها واسمها من أجل الحفاظ على حق بنتها ريهام.

وأكدت أرملة حلمى بكر، أنه وقت خلافهما قام بأخذ أغراضه ومقتنياته من الشقة، معقبة: "أما رجعلنا الشقة كانت كل حاجة اتسرقت منه".

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/ROc9vvsApEs

سماح القرشي حلمى بكر ارملة حلمى بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

ترشيحاتنا

ترمب

ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية

الجمعيه

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي وتطلق هوية جديدة لدعم رواد الأعمال

القابضة

القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية

بالصور

رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

بفستان بسيط.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

فيديو

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد