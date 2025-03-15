نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

ردت أرملة حلمى بكر ، على حوار الموسيقار الراحل فى أحد البرامج، الذى أكد فيه أنها أحضرت بلطجية وقامت بضربه.

https://youtube.com/shorts/ROc9vvsApEs

وأضافت أرملة حلمى بكر ، خلال حوارها مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “ النهار”، قائلة: "كل اللى قاله كذب ووقت خلافنا قبل ما نرجع كان المقربين منه هما اللى بيحرضوه ضدى ويطلبوا منه يقول كده وكان بيمثل على الهوا".

وتابعت أرملة حلمى، بكر قائلة: "بعد حلقة الشهيرة اللى طلع اتكلم، وقال إنني جبت ليه بلطجية اتصل عليا واتأسفلى وبيشكرنى عشان ما ردتش عليه".

وأوضحت أرملة حلمى بكر ، أنه جازفت بسمعتها واسمها من أجل الحفاظ على حق بنتها ريهام.

وأكدت أرملة حلمى بكر، أنه وقت خلافهما قام بأخذ أغراضه ومقتنياته من الشقة، معقبة: "أما رجعلنا الشقة كانت كل حاجة اتسرقت منه".

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/ROc9vvsApEs