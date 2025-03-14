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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن ننسحب.. فرج عامر لـ صدى البلد: سموحة جاهز لمواجهة الزمالك

فرج عامر رئيس نادي سموحة
فرج عامر رئيس نادي سموحة
محمد السعيد

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الموج الأزرق جاهز لمواجهة الزمالك، غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس مصر.

وقال فرج عامر في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: سموحة جاهز لمواجهة الزمالك غدًا السبت، ولا يوجد نية للانسحاب.

يذكر أن النادي الأهلي انسحب من مباراته الأخيرة ضد الزمالك التي كان مقررًا لها الثلاثاء الماضي بمسابقة الدوري الممتاز، اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء.

وحضر الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم تصل حافلة الأهلي الأهلي ليطلق حكم المباراة صافرته بعد انتهاء المدة القانونية، ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية قراراتها بشأن اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

سبب انسحاب الأهلي (بيان رسمي)

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة.

كما ناقش المجلس أزمة المباراة ، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات، بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة، فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح، لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية.. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.

طلبات الأهلي

وحفاظًا على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

•  مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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