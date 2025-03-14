مسلسل المسار.. خطة محكمة من سوزان نجم الدين للتعرف على قاتل صقر

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "المسار"، شهدت الأحداث محاولة سوزان نجم الدين العودة إلى دبي بسبب صعوبة علاقتها بأبناء زوجها السابق.

ظهرت سوزان وهي برفقة شقيق زوجها التوأم، حيث يظهر اتفاقها مع أخيه على الانتقال للعيش في منزل زوجها الراحل في محاولة للتعرف على قاتل زوجها، مؤكدة أن قاتل زوجها قد يكون أحد أبناءه.

المسلسل يتصاعد في أحداثه، حيث تكشف كل حلقة عن مزيد من الأسرار المرتبطة بالماضي، مما يؤثر على الحاضر. من المتوقع أن تستمر المفاجآت والتوترات الدرامية في الحلقات القادمة، مما سيؤثر على مصير الشخصيات الرئيسية.



المسلسل من بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، ومن إخراج باسم شعبو.