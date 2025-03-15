مفاجأة سامسونج 0 One UI 7 في كل الأسواق خلال أيام

أكدت سامسونج رسميًا أن الإصدار الثابت من واجهة One UI 7.0 سيصل إلى المستخدمين عالميًا خلال شهر أبريل المقبل، وفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن سامسونج نيوزيلندا، يأتي هذا الإعلان بعد خمسة أشهر من انتظار مستخدمي هواتف جالاكسي لهذا التحديث الكبير.

يتوفر بسبع دول

ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج في توفير التحديث الرسمي أولًا لسلسلة Galaxy S24، على أن يتبعها باقي الأجهزة وفقًا لنماذج الهواتف وشركات الاتصالات المختلفة.

في الوقت الحالي، تتوفر نسخة One UI 7 Beta في سبع دول لهواتف Galaxy S24، بينما تم توسيع البرنامج التجريبي ليشمل أربعة دول فقط لأجهزة Galaxy Z Fold 6 وZ Flip 6 وسلسلة Galaxy S23 وأيضًا سلسلة Galaxy Tab S10.

لم تقتصر سامسونج على الأجهزة الرائدة فقط، حيث أكدت الشركة أن هاتف Galaxy A55 من الفئة المتوسطة سيحصل على نسخة Beta من واجهة One UI 7 خلال الشهر الجاري.

اختبار One UI 7 Beta

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سامسونج حاليًا على اختبار One UI 7 Beta لسلسلة Galaxy S22، ومن المحتمل إطلاق برنامج تجريبي قصير لهذه السلسلة في أسواق محددة بناءً على تقدم الاختبارات الداخلية.

تهدف سامسونج من خلال هذه التحديثات إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم ميزات جديدة وتحسين الأداء ومعالجة الأخطاء التي تم رصدها في النسخ التجريبية السابقة.

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، ينتظر مستخدمو أجهزة جالاكسي التحديث بفارغ الصبر للاستفادة من التحسينات والتطورات التي ستجلبها واجهة One UI 7.0.