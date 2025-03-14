محمد صلاح : أتصل على والدتي قبل كل مباراة.. اعرف السبب

نشر الاعلامي مينا ماهر تصريحات نجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



و قال محمد صلاح : أتصل على والدتي قبل كل مباراة، افعل ذلك منذ بداية مسيرتي الكروية، دايماً تدعو لي و تتمنى لي التوفيق.

مستقبل صلاح مع ليفربول



رغم الأداء المميز الذي يقدمه محمد صلاح هذا الموسم، والذي ساهم بشكل كبير في تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي، إلا أن مستقبله مع النادي لا يزال غير واضح. ويأتي هذا الغموض في ظل اقتراب انتهاء عقده مع ليفربول، ما يسمح له بالتوقيع مجانًا لأي نادٍ بدءًا من الصيف المقبل.

رافينيا على رادار ليفربول



وفقًا لتقارير نقلها موقع "قيف مي سبورت" عن "كوت أوفسايد"، المختص بأخبار ليفربول، فإن المدير الفني للنادي، يضع رافينيا ضمن قائمة المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في حال رحيل صلاح.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تألق رافينيا مع برشلونة هذا الموسم، حيث قدم أداءً لافتًا جعله يُوصف بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

