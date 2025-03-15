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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 15-3-2025

سعر الذهب في الإمارات اليوم
سعر الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق الإماراتية استقرارًا اليوم السبت 15 مارس 2025 ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 360.00 درهم، مما يعكس قيمته كأحد أكثر أعيرة الذهب نقاءً. بينما سجل سعر الجنيه الذهب 2570.00 درهم، ليحافظ على مكانته كخيار مميز للمستثمرين.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة

سعر الذهب عيار 24: سجل 360.00 درهما.

سعر الذهب عيار 22: سجل 335.00 درهما.

سعر الذهب عيار 21: سجل 321.25 درهم.

سعر الذهب عيار 18: سجل 275.25 درهم.

سعر الذهب عيار 14: سجل 212.75 درهم.

سعر الذهب عيار 12: سجل 182.25 درهم.

الذهب عيار 24 الأعلى قيمة

يُعد عيار 24 من أعيرة الذهب الأكثر نقاءً وقيمةً، حيث سجل اليوم 360.00 درهما، ويُعتبر الخيار الأمثل لمحبي الذهب الفاخر والنقي.

الذهب عيار 22 الخيار الموثوق

بلغ سعر عيار 22 335.00 درهما، وهو اختيار متوازن يجمع بين الجودة والسعر المناسب للمستهلكين.

الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سجل عيار 21 سعرًا قدره 321.25 درهم، ليبقى أحد أكثر الأعيرة تداولًا بسبب ملاءمته لمختلف الاحتياجات اليومية.

الذهب عيار 18 الأقل تكلفة

سجل عيار 18 اليوم 275.25 درهم، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا لمن يبحث عن الذهب بأسعار معقولة.

سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 المختلفة في السوق الإماراتية

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