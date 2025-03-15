وفد كبير من جنوب سيناء يحضر إفطار اتحاد القبائل أكبر عيلة بمصر

حضر وفد كبير من جنوب سيناء الافطار الجماعي الذي نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية باستاد بورتو سبورت بالقاهرة برئاسة النائب السابق غريب حسان .

وضم الافطار الجماعي آلاف المدعوين من القبائل والعائلات المصرية تحت شار " إفطار اكبر عيلة بمصر "

و عقب انتهاء الافطار الجماعي انطلقت فقرات فنيه وتوزيع جوائز اجهزة كهربائية ورحلات عمرة عن طريق سحب ارقام وضعت علي موائد المدعويين قدمتها مجموعة " العرجاني جروب " برعاية المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية والطيار عصام العرجاني المدير التنفيذي لمجموعة "العرجاني "

وكان من ابرز الحاضرين النائب احمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية واللواء احمد ابوضيف نائب رئيس الاتحاد والنائب فايز ابو حرب امين تنظيم الاتحاد وعضو مجلس الشيوخ و السيد القصير وزير الزراعة السابق والنائب الاسبق ابراهيم رفيع المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية .

وتحدث الطيار عصام العرجاني نيابة عن والده المهندس ابراهيم العرجاني قائلا " إن هذا الافطار يكبر عام بعد عام ليضم عائلة واحدة اكبر عائلة بمصر "

وقال النائب السابق غريب حسان ان اتحاد القبائل والعائلات المصرية يولي اهتمام كبير بابناء سيناء في مختلف المجالات مشيرا إلي إن الافطار الجماعي السنوي للاتحاد ضم وفود من كل القبائل العربية والعائلات المصرية علي مستوي مصر .