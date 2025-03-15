قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي ينشر فيديو عملية قتـ ل زعيم داعش في العراق | شاهد
جلسة مرتقبة بين ميدو ومحمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك
الرئيسة المكسيكية ترفض التدخل العسكري الأمريكي ضد كارتيلات المخدرات
إنهاء خصومة بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة في شبين القناطر
ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين
موعد مباراة مانشستر سيتى وبرايتون اليوم فى الدورى الإنجليزى
وزير خارجية تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قسد
أفضل ذكر بعد الفجر.. 4 كلمات ثوابها يعادل الجلوس في عبادة للضحى
العثور على جثة مسن داخل منزله فى ميت غمر بالدقهلية
ميدو: مصر أقوى من أي مؤسسة ومباراة القمة تعد حدثًا أكبر من نادي
مسلسل قهوة المحطة .. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد كبير من جنوب سيناء يحضر إفطار اتحاد القبائل أكبر عيلة بمصر

افطار اتحاد القبائل العربية
افطار اتحاد القبائل العربية

حضر وفد كبير  من جنوب سيناء  الافطار الجماعي الذي نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية باستاد بورتو سبورت بالقاهرة برئاسة النائب السابق غريب حسان .

وضم الافطار الجماعي آلاف المدعوين من القبائل والعائلات  المصرية  تحت شار " إفطار  اكبر عيلة بمصر "

و عقب انتهاء  الافطار الجماعي انطلقت  فقرات فنيه وتوزيع جوائز اجهزة كهربائية ورحلات عمرة  عن طريق سحب ارقام وضعت علي موائد المدعويين قدمتها مجموعة " العرجاني جروب " برعاية المهندس إبراهيم العرجاني رئيس  اتحاد القبائل العربية والطيار عصام العرجاني المدير التنفيذي لمجموعة "العرجاني " 

وكان من ابرز الحاضرين النائب احمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية  واللواء احمد ابوضيف نائب رئيس الاتحاد  والنائب فايز ابو حرب امين تنظيم الاتحاد وعضو مجلس الشيوخ   و السيد القصير  وزير الزراعة السابق والنائب الاسبق ابراهيم  رفيع  المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية .

وتحدث الطيار  عصام العرجاني  نيابة عن والده  المهندس ابراهيم العرجاني قائلا " إن هذا الافطار يكبر عام بعد عام ليضم عائلة واحدة  اكبر عائلة بمصر "

وقال النائب السابق غريب حسان ان اتحاد القبائل والعائلات المصرية يولي اهتمام كبير بابناء سيناء في مختلف المجالات مشيرا إلي إن الافطار الجماعي السنوي للاتحاد ضم وفود من كل القبائل العربية والعائلات المصرية علي مستوي مصر .

جنوب سيناء الافطار وفد اتحاد القبائل الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا

صورة أرشيفية

بغارة صاروخية.. روسيا تستهدف مسقط رأس زيلينسكي

ستاندرد آند بورز

نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى A+

بالصور

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

فيديو

مشاجرة الفردوس

خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد