أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة المرتقبة بين الزمالك وسموحة، والمقرر إقامتها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

وسيقود اللقاء الحكم أحمد الغندور كحكم ساحة، ويعاونه كل من أسامة عبداللطيف كمساعد أول، ومصطفى عطية كمساعد ثانٍ، بينما سيكون جلال أحمد حكمًا رابعًا.

وعلى مستوى تقنية الفيديو (VAR)، سيتولى وائل فرحان مسؤولية حكم الفيديو، ويعاونه محمد عبدالعزيز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة والتأهل إلى نصف النهائي، في ظل طموح الفريق الأبيض لتحقيق اللقب.

وفي المقابل، يدخل سموحة المواجهة برغبة قوية في تحقيق المفاجأة وإقصاء الزمالك من البطولة، في محاولة للوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة.

يُذكر أن الزمالك يُعد من أبرز الأندية المتوجة بكأس مصر عبر تاريخه، ويطمح في تعزيز رقمه القياسي بإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

أما سموحة، فيأمل في استعادة مستواه القوي، واغتنام الفرصة لإثبات قدرته على منافسة الكبار، خاصة بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه في بعض فترات الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، نظرًا لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مما يضفي عليها طابع الندية والإثارة.