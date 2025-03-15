رسالة وداع مؤثرة من سماح القرشي إلى حلمي بكر

كشفت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن اللحظات الأخيرة في حياة حلمي بكر، قائلة “في يوم الوفاة دخلت عليه وقولتله مسمحاك من قلبي يا حلمي .. فقالي قوليها بلسانك .. فقولتها”.

وأضافت “القرشي” خلال لقائها التليفزيوني في برنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن قبل ثلاثة أشهر من وفاة حلمي بكر جلس معها وقال لها “انا خلصت كل ذنوبي مش فاضل غير ذنبك أنتي ولازم تسامحيني”.

وتابعت أرملة حلمي بكر: “أحر كلمة قالها الراحل خلي بالك من نفسك ومن ريهام”.

وأرسلت سماح القرشي رسالة لحلمي بكر: “الله يرحمك ويسامحك .. حقيقي مسمحاك من كل قلبي”.