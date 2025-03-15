ميدو: مصر أقوى من أي مؤسسة ومباراة القمة تعد حدثًا أكبر من نادي

نشر الإعلامي عمرو الدرديري تصريحات أحمد حسام ميدو بشأن أزمّه القمة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال ميدو:مصر أقوى من أي مؤسسة في مصر .

تصريحات ميدو عن أزمة القمة

شهدت الساحة الكروية المصرية جدلًا واسعًا بشأن طاقم التحكيم لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أوضح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، خلال ظهوره في برنامج “دورينا غير” مع الإعلامي خالد الشنيف، عدة نقاط مهمة حول هذا الملف.

أكد ميدو أن نادي الزمالك لم يطلب حكامًا مصريين أو أجانب بشكل مباشر، بل شدد فقط على ضرورة تعيين حكم دولي متميز يمتلك الشخصية القوية لإدارة لقاء بهذه الأهمية. ومع ذلك، قرر اتحاد الكرة المصري تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، والتزم الزمالك بهذا القرار.

في المقابل، طالب الأهلي لاحقًا باستقدام حكام أجانب، لكن الطلب جاء متأخرًا، ما جعل الأمر صعب التنفيذ. كما تدخل وزير الرياضة في محاولة لتوفير طاقم تحكيم من المملكة العربية السعودية، إلا أن المشهد العام لم يكن لائقًا بمكانة الكرة المصرية.

وأشار ميدو إلى أن مباراة القمة تُعد حدثًا أكبر من أي فرد، وهو ما أكده سابقًا حينما رفض الزمالك خوض مباراة ضد الأهلي في ظروف مماثلة.

وفيما يتعلق بقرار المباراة، تساءل خالد الشنيف عما إذا كان الزمالك قد حصل بالفعل على النقاط الثلاث. ليؤكد ميدو أن اللوائح واضحة، وأن الزمالك يعتبر فائزًا بالمباراة وفقًا للقوانين.

وأضاف الشنيف أن القرار سيكون من أقوى القرارات في تاريخ الدوري المصري، إذ أن منح الزمالك نقاط المباراة يعني تطبيق صارم للوائح على النادي الأهلي.