سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 15-3-2025، في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء 163.61 جنيه.
سعر البيع: 164.67 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 163.55 جنيه.
سعر البيع : 164.67 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 161.98 جنيه.
سعر البيع: 164.45 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 164.17 جنيه.
سعر البيع: 164.72 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 160.79 جنيه.
سعر البيع: 164.77 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 157.93 جنيه.
سعر البيع: 164.67 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 153.39 جنيه.
سعر البيع: 164.67 جنيه.