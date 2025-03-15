مسلسل منتهي الصلاحية .. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

تطرح منصة شاهد vip ، غدًا ، الحلقات الاولي والثانية من مسلسل “ منتهي الصلاحية ” ، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان .

ومن المقرر طرح الحلقات الاولي والثانية من مسلسل منتهي الصلاحية منتصف الليل ، غدًا ، علي منصة شاهد vip ، بينما يعرض العمل علي قناك mbc ، مصر يوميا الساعه 12 صباحًا .

مسلسل منتهي الصلاحية تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ، حول شخص يتعرض للظلم ويدخل السجن ، وبعد خروجه يتجه إلي عالم المراهنات .

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمي لمسلسلات ال 15 حلقة و يعرض في رمضان 2025، ومن بطولة محمد فراج ، ياسمين رئيس ، هبة مجدي ، محمود الليثي ، سامي ، حسن مالك ، جاسيكا حسام الدين ، ومن تأليف محمد هشام عبية ، و إخراج تامر نادي.

شارك محمد فراج في بطولة فيلم "فوي! فوي! فوي!" مع ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.