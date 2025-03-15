الجيش الأمريكي يساعد في التوسط لاتفاقات بين الجماعات المسلحة وحكومة سوريا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث، أوضحت جريدة وول ستريت جورنال، أن الجيش الأمريكي يساعد في التوسط لاتفاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة الجديدة في سوريا.

ولفتت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الجيش الأمريكي يلعب دورا دبلوماسيا مهما خلف الكواليس في سوريا.

وأشارت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن وساطتنا تهدف أيضا إلى منح الولايات المتحدة دورا فاعلا في رسم مستقبل سوريا.

وفي سياق آخر: أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده تتابع عن كثب الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، معبرًا عن قلق أنقرة من التهديدات الأمنية المستقبلية التي قد تنجم عن هذا التفاهم.